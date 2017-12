Leckerer Apfelpunsch und Waffeln

Lebendiger Adventskalender endet am 24. Dezember mit Gospelnacht

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Lebendiger Adventskalender bei "Blumiges" an der Walsroder Straße. Es gab nicht nur leckeren Apfelpunsch, Glühwein und Waffeln, sondern auch eine moderne Fassung der Weihnachtsgeschichte in Form eines Polizeiberichts zu hören. Und vier Weihnachtslieder durften natürlich auch nicht fehlen. Die letzten Termine in diesem Jahr, immer um 18 Uhr für eine halbe Stunde: 17. Dezember, Familie Weigert, Auf dem Rußkampe 32b; 18. Dezember, Familie Behnke/Lichterfeld, Waldweg 2; 19. Dezember,Familie Bertram, Käthe-Kollwitz-Weg 13; 20. Dezember, Familie Dehn, Jägerweg 3; 21. Dezember, Familie Fensch, Eichstraße 58; 22. Dezember, Familie Brendel, Walsroder Straße 232. Das Friedenslicht wird am Sonnabend, 23. Dezember, in der Matthias-Claudius-Kirche übergeben. Die Gospelnacht mit "Voices of Joy" ist dann am Sonntag, 24. Dezember, um 23 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirche.