Lektüre für jeden Geschmack

Büchereiteam der Matthias-Claudius-Kirche sucht Verstärkung

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Sie sind spannend, lustig und bis zum Schluss steht nicht fest, wer der Mörder ist. Ohne Frage: Die Sylt-Krimis von Gisa Pauly mit Mama Carlotta, die ihren Sohn, den Hauptkommissar, nach Kräften unterstützt, sind auch in der Bücherei der Matthias-Kirche der Renner. Übrigens die einzige Bibliothek in einer Kirchengemeinde. Im Angebot sind 2.900 Bücher, Horbücher, DVDs und auch Spiele. Und auch „Quality Land“ kann ausgeliehen werden. Genauso wie der neue Kluftingern für Krimis-Fans sowie Dora Held, Charlotte Link und Nora Roberts für Senioren. Science Fiction oder Klassiker, Bücher für Kinder – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und nach den Sommerferien kommt Nachschub. Die Leihfrist beträgt vier Wochen. Die Öffnungszeiten: Dienstag zwischen 10 und 11 Uhr, freitags zwischen 16 und 18 Uhr. Auch in den Sommerferien ist eine Ausleihe möglich. Ab 5. Juli immer donnerstags zwischen 18 und 19 Uhr. Das Team der Bücherei sucht übrigens noch Verstärkung. Neu dabei ist seit Kurzem die 15-jährige Schülerin Sophie Zimmermann, die selbst für ihr Leben gern liest. Wer Lust hat, die kleinen und großen Leseratten zu beraten. Einfach mal vorbeikommen oder unter der Telefonnummer (0511) 97 33 99 83 anrufen.