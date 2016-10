Leonie ist sogar Doppelsiegerin

Zehnjährige erneut für Titelbild des Lions-Adventskalenders ausgewählt

Langenhagen (ok). Sie ist die erste Doppelsiegerin, was des Titelbild des Adventskalenders des Lions-Clubs Langenhagen angeht. Die zehnjährige Gymnasiastin Leonie Görlitz hat die Jury und die Mitglieder des Lions-Clubs auch in diesem Jahr wieder restlos überzeugt. Anscheinend eine gut und richtige Wahl, wie Lions-Mitglied Hans-Gerhard Knieß bestätigte: „Wir bekommen an allen Verkaufsständen immer nur Lob für dieses tolle Titelbild.“ Und der Verkauf läuft richtig gut, etwa 1.700 Kalender sind bereits an die Frau oder den Mann gebracht worden. „Die Idee hat Leonie ganz allein entwickelt“, freut sich Urszula Paliga. Seit etwa drei Jahren komme das Mädchen einmal in der Woche in ihre Malschule, zeige viele Talent. Und weiter: „Man sieht, dass sie mit viel Herz dabei ist.“ Noch einmal kann sie allerdings nicht gewinnen, hat jetzt die Altersgrenze für die Teilnahme erreicht. Der Verkauf läuft jetzt bis zum ersten Advent; weitere Infos und Verkaufsstellen unter www.lions-club-langenhagen.de. Die Gewinnnummern stehen im Dezember regelmäßig im ECHO. Der Lions-Club bietet darum, dass die teilweise hochwertigen Gewinne auch wirklich bei den Sponsoren abgeholt werden.