Allenfalls für Regenwürmer gut

Zum Bericht "Holzpoller-Irrsinn soll weg" in der ECHO-Ausgabe vom Sonnabend, 14. Januar, Seite 1, erhielt die Redaktion folgenden Leserbrief: "Heute sprang mich die Überschrift „Holzpoller-Irrsinn soll weg“ förmlich an und lockte erst zum Lesen, dann zum Nachdenken und anschließend zum Nachlesen im Busfahrplan. Ich kenne ja die Verhältnisse in den Seestädten ganz gut, weiß auch aus der der Ortsgeschichte um dortige Eigenheiten. Aber, so fragte ich mich, fahren denn da Busse so oft, dass ortsansässige Landwirte, in Bedrängnis geraten, weil sie wohl fortdauernd auf der Dorfstraße in Twenge unterwegs sind? Nun, normalerweise kommt alle Stunde ein Bus, nur für die Schulkinder gibt es morgens und mittags noch eine oder zwei Fahrten. Wo ist das Problem? Muss man als Abhilfe eine Schnellstraße bauen? Weniger Aufregung und mehr Faktenkenntnis täten uns in postfaktischen Zeiten gut.Noch eine Anmerkung zu den Holzpollern. Wenn sie denn zum Schutz der zarten Baumwurzeln dienen sollten, hätten sie dort eingeschlagen (Vorsicht Wurzel) werden sollen, wo diese sind. Also unter dem Teer der Fahrbahn und zum überwiegenden Teil im angrenzenden Feld. Dann könnte man in der Tat von Irrsinn reden. Nebenbei bemerkt ist die Bodenverdichtung im Seitenstreifen der Fahrbahn durch Befahren längst erfolgt, da helfen die Poller jetzt auch nicht mehr. Sie können allenfalls die segensreiche Arbeit der Regenwürmer im Boden im unmittelbaren Umkreis schützen. Also, einen besonderen Nutzen kann ich der nur gut gemeinten Aktion der Stadt Langenhagen auch nicht beimessen."Hans-Jürgen Jagau, Langenhagen