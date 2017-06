Leserbrief

Wer ist für die Erweiterung?

"Persönlich bin ich nicht generell gegen eine Erweiterung. Ich bin dagegen wie man mit der Meinung zahlreicher Bürger umgeht. Bereits Anfang 2016 sind, in kurzer Zeit, 1.200 Unterschriften gegen eine Erweiterung gesammelt worden. Auch der Verein `Bürger für Kaltenweide` hat massive Bedenken in Bezug auf die notwendige Infrastruktur geäußert und ein Positionspapier mit Fragen zu elf Themenfeldern erarbeitet, die bisher wenig Beachtung fanden.Es geht vielen Bürgern hierbei sicherlich auch um das Gefühl der Gerechtigkeit: Wie viele Langenhagner sind für eine Erweiterung? Mindestens solange diese Frage nicht aussagekräftig geklärt ist, empfinden sich die Gegner der Erweiterung im Recht gehört zu werden. Jedes Ratsmitglied, welches bei der Ratssitzung am 19. Juni für den Antrag zum entsprechenden Flächenankauf stimmt und ­somit eine Erweiterung erst ermöglicht macht, stimmt gegen zahlreiche Bürger undwiderspricht dem landläufigen Demokratieverständnis, dass gewählte Politiker die Meinung des Volkes vertreten sollen. Wenn die 1.200 Unterschriften gegen eine Weiherfeld-Erweiterung von den Pro-Entscheidern ignoriert werden, wird dies Politikverdrossenheit fördern und schadet, zu Ende gedacht, unserer Demokratie,die somit für immer mehr Bürger als wertlos, ergo nicht schützenswert, empfunden wird."Marco Rösler, Kaltenweide