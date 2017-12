Alternative Adressen für Haarspenden

Zum Artikel "Lange Zöpfe abschneiden" in der ECHO-Ausgabe vom 2. Dezember, Seite 1, erhielt die Redaktion folgenden Leserbrief: "Fakt ist: Alle gesetzlichen und ein großer Teil der privaten Krankenkassen übernehmen bei Haarausfall einen anteiligen Kostenzuschuss, auch für Echthaar-Perücken. Die Firma Rieswick stellt Krebs-Patienten Perücken nicht kostenlos zur Verfügung. Die Rohhaare selbst machen nur einen kleinen Teil der Herstellungskosten einer Perücke aus, und nur der wird nicht in Rechnung gestellt.Es gibt andere Adressen für Haarspenden beim Berufsverband der Zweithaarspezialisten (BVZ). Abgeschnittene Zöpfe werden in der "Aktion Rapunzel" als Spende gesammelt. Diese werden dann einmal jährlich meistbietend unter den Perückenherstellern versteigert, auch hier kommt der Erlös Hilfeorganisationen zu Gute, wie der „Aktion Pink Deutschland“, dem Verein zur Erhaltung der Brustgesundheit und zur Heilung von Brustkrebs oder der gemeinnützigen Stiftung "Humor hilft heilen". Der BVZ verfolgt bei diesen Aktionen keine eigenen Interessen. Zweithaarfachhändler, die dem BVZ angeschlossen und von den Krankenkassen präqualifiziert sind, sind beispielsweise in Hannover das Haarhaus “Die Perücke”, Lister Meile 28, oder in Peine “Plate Haartechnik, Schwarzer Weg 7.