Haushaltskürzungen - sinnvoll und möglich

Zum Bericht "Heuer muss Gürtel enger schnallen", in der ECHO-Ausgabe vom 24. Januar, Seite 3, erhielt die Redaktion folgenden Leserbrief: "Der Haushalt der Stadt steht in der Diskussion, auch bezüglich Kürzungen. Und es erscheint wirklich sinnvoll, wenn in anderen Kommunen Leistungen wie Schulbau zu deutlich geringeren Kosten fertiggestellt werden. Dabei ist immer der Einstieg in das Details erforderlich, wie dieses Beispiel zeigt:In der Raumplanung für das Gymnasium sind in den Unterlagen von 2017 unter anderem zehn klimatisierte Serverräume vorgesehen, mit entsprechenden Kosten für die Räume, für die Installation der Klimatisierung, und auch entsprechenden Betriebs- und Energiekosten für später, für eine Kühlung von zehn Räumen.Mir geht es bei diesem Punkt darum, dass intensiv überprüft wird, ob wirklich zehn klimatisierte Serverräume nötig sind. Und es ist meines Erachtens auch die Begründung für diese zehn Räume zu überprüfen: Wir leben im Zeitalter der weltweiten Datenverknüpfung, mit einer rasanten Weiterentwicklung, und die in der Raumplanung genannte Begründung für diese teuren zehn Räume lautet wörtlich: `Direkte Nähe zu PC-Bereich`. Als ob es noch keine Datenleitungen gibt, die länger als zehn Meter sind. Ich möchte am Beispiel der zehn klimatisierten Serverräume aufzeigen, dass sich bei detaillierter Betrachtungsweise wohl Einsparpotentiale finden lassen, und wünsche den für die Ausgaben Verantwortlichen Mut und Erfolg, diese Potentiale zu finden - und sie umzusetzen.Reinhard Spörer, Langenhagen