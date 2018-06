Feierliche Verabschiedung sieht anders aus!

Zur Berichterstattung "Abschluss mit Abitur am Gymnasium" in der ECHO-Ausgabe vom 27. Juni, Seite 6, erhielt die Redaktion folgenden Leserbrief: "Es sollte eine besondere und feierliche Verabschiedung der Abiturienten aus dem Schulleben sein. Das Gymnasium ist ein staatliches Institut, welches den Schülern neben vielen Fächern auch Loyalität lehrt und von glaubensneutralen Charakter geprägt ist. Die Verabschiedung dieses Abi-Jahrganges fand allerdings nicht in glaubensneutralen Räumlichkeiten statt, stattdessen wurde in die Emmaus-Kirche zur Feierlichkeit eingeladen. Unter dem Kreuz Jesu und neben dem Altar sollte die Überreichung der Zeugnisse vollzogen werden ohne Rücksicht auf andere Konfessionen. Für mich als Atheistin eine unhaltbare Situation, zumal wir unser Kind gerade deswegen nicht auf ein kirchliches Gymnasium geschickt hatten. Zu guter Letzt wurde dann die Veranstaltung von der Pastorin dieser Kirche eröffnet. Nachdem die Mitwirkenden ihre Reden und Ansprachen, Glückwünsche und Ratschläge ausgesprochen hatten (hierbei sei die ausgesprochen gute Rede aus der Vertreternschaft der Lehrer erwähnt), wurden im Anschluss die Zeugnisse übergeben. Beinah abgewälzt erschien die eigentliche Zeugnisübergabe. Zusammengeschoben vorm Altar wurden den Schülern mit der Gratulation des Direktors die Zeugnisse verliehen. Leider wurde keinem der Tutoren die Möglichkeit gegeben, den Abiturienten persönlich zu gratulieren. Das Überreichen der Zeugnisse für 72 Schüler vollzog sich dann in circa 30 Minuten. Angesichts der Kälte in der Kirche und der Enge auf den harten Kirchenbänken erschien dies zwar angemessen, doch untergrub es sehr die Feierlichkeit der Veranstaltung. Sehr schade und überhaupt keine Wertschätzung für die Schüler!Grund für die Wahl der Räumlichkeit in der Emmaus-Kirche war laut Nachfrage eine Auflage des Brandschutzes, die beinhaltet, dass sich nicht mehr als 320 Personen in der Aula aufhalten dürfen. Selbst im Falle einer Überschreitung der Personenanzahl über 320 wäre die Feierlichkeit in der Aula durch Aufstellen von Brandwachen möglich gewesen. Bei nur 72 Abiturienten wäre es allemal nicht zur Ausreizung dieser Personenanzahl gekommen, waren doch in der Kirche ja auch nur höchstens 250 Personen anwesend. Schade wirklich, dass es nicht in der Aula des Gymnasiums bei einer angenehm wohligen Atmosphäre mit entsprechend geeigneter Ausstattung wie Bühne, musikalischer Begleitung, Beleuchtung und einem geeigneten Foyers mit anschließenden Sektempfang, stattfand. Stattdessen saßen alle Anwesenden fröstelnd und zusammengequetscht auf Kirchenbänken mit schlechter Sicht und Akustik.Zusammengefasst war diese Verabschiedung unangemessen, nicht wertschätzend und wenig feierlich. Im Hinblick auf die kommenden Festveranstaltungen wünsche ich der Schulleitung des Gymnasiums glücklichere Entscheidungen, allen voran dem Schulleiter Herrn Brautlecht, der sich im Vorfeld auf Anfragen und Bedenken in Bezug auf die Veranstaltung als unkooperativ und unbelehrbar erwies."S. Gresch, Langenhagen