Letizia fährt nach Stadl-Paura

Krähenwinkler Friedenslichtkind wurde jetzt ausgelost

Krähenwinkel. Das Krähenwinkler Friedenslichtkind 2016 heißt Letizia Olschewski (9).Beim Besuch einer Gemeindedelegation aus der Partnergemeinde Stadl-Paura wurdejetzt n der Grundschule Krähenwinkel das Friedenslichtkind ausgelost. Der Stadlinger Bürgermeister Christian Popp zog in einer Feierstunde, gestaltet durch Gabriela Kasten und den beiden vierten Klassen, die neunjährige Letizia Olschewski unter zahlreichen weiteren Schülern der vierten Klassen. Das Programm, ds Gabriela Kasten mit ihren Schülern in der Feierstunde zeigte, war ein kleiner Ausschnitt aus dem, was bei der Friedenlichtübergabe am 23. Dezember um 18 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirche zu sehen ist.Erstmal geht es aber auf die Reise für Letizia und Ihre Mutter nach Stadl-Paura und ins ORF-Landesstudio Linz. Begleitet werden die beiden durch den Geschäftsführer des Partnerschaftskreises, Michael Hannemann. Bestimmt werden es spannende und eindrucksvolle Tage in Stadl-Paura werden. Davon wird Letizia bestimmt bei der Friedenslichtübergabe berichten.