Lieder unter der Linde

Benefizkonzert mit Liedern und Lyrik aus der Feder von Gerda Ocker (98)

Krähenwinkel. Drei Jahre ist es her, dass Texte und Lieder von Gerda Ocker in einem Konzert in der Matthias-Claudius-Kirche erklangen. Nun gibt es am Donnerstag, 16. November um 18 Uhr ein weiteres Konzert in der Ev.angelischen Matthias-Claudius-Kirche.Gerda Ocker hat sich nach ihrer Pensionierung vom Grundschullehramt in Krähenwinkel ihrer großen Leidenschaft gewidmet, dem Schreiben von ernsten und heiteren Gedichten. Zu einigen hat sie eine Melodie geschrieben. Neun dieser Lieder werden an diesem Abend von Corinna Staschewski (Sopran) und Holger Kiesé (Klavier) zu Gehör gebracht, der auch zahlreiche Begleitsätze zu den Ocker´schen Melodien verfasst hat.Gerda Ocker, mittlerweile 98 Jahre alt, wird ihre Gedichte selber vortragen sowie ein bisschen aus dem „Nähkästchen plaudern“, welche Begebenheiten aus ihrem Leben sie zu dem einen oder anderen Gedicht inspiriert haben. Nach dem Konzert gibt es die Möglichkeit, mit allen drei Künstlern bei einem kleinen Umtrunk ins Gespräch zu kommen sowie ein Gedichtband von Gerda Ocker mit Widmung zu erwerben.Der Eintritt ist frei. Am Ausgang werden Spenden für das vietnamesische Patenkind von Gerda Ocker erbeten, das als Kind während des Vietnamkrieges so stark verletzt wurde, das es seitdem querschnittsgelähmt ist und nur unter größter Mühe einen spärlichen Lebensunterhalt verdienen kann. Die Spende soll ihr helfen, einen würdigen Lebensabend zu verleben. Herzliche Einladung zu diesem besonderen Abend, an dem nicht nur bisher ungehörte Lieder und Gedichte erklingen werden, sondern die Menschen, die diese Werke geschaffen haben, auch selber anwesend sind und den Abend mitgestalten werden.