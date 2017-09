Luther-Bilder im Wandel der Zeit

Ausstellung noch bis 17. September in Matthias Claudius

Krähenwinkel (ok). Das Lutherjahr nähert sich seinem Höhepunkt, dem Reformationstag am 31. Oktober, Noch bis nächsten Sonntag, 17. September, ist eine Ausstellung zum Leben und Wirken des großen Reformators in der Matthias-Claudius-Kirche, die nach der Paulusgemeinde jetzt im Norden Langenhagens Station macht. Die Ausstellung mit dem Titel „Von Cranach zur Bild-Zeitung“ zeigt Reproduktionen von 34 Lutherbildnissen aus 500 Jahren. Erläuternde Texte ordnen die Bilder historisch ein. Welche Zeit hat welche Lutherbilder hervorgebracht? Sichtbar wird die Geschichte der Nation im Spiegel der Bildnisse des Reformators. Die Wanderausstellung auf 14 Roll-Ups kommt vom „Institut für Kirchliche Zeitgeschichte des Kirchenkreises Recklinghausen!“. Sie bietet gutes Anschauungsmaterial für kirchliche und schulische Gruppen. Kirchenvorstandsmitglied Hans-Christoph Greeske bietet Gruppenführungen nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefonnummer (0511) 7 63 80 07 an. Interessierte können am Freitag, 15. September, zwischen 16 und 19 Uhr gern vorbeikommen. Und natürlich auch zum Gottesdienst am Sonntag, 17. September, um 10 Uhr.