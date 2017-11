Mehr als 1.300 Besucher bei Rallye dabei

Glückliche Gewinner vom Tag der offenen Tür der Wasserwelt

Langenhagen. Zur Eröffnung am Tag der offenen Tür im Oktober veranstaltete die Wasserwelt Langenhagen ein Gewinnspiel in Form einer Rallye, an der mehr als 1.300 Besucher teilnahmen. Nun hat die Glücksfee unter allen richtigen Antworten 20 Gewinner gezogen, die zur Überreichung der Preise in die Wasserwelt eingeladen wurden. Heike Basse, Betriebsleiterin der GMF, überreichte Christel Patermann aus Langenhagen den Hauptgewinn, eine 300-Euro-Bonuskarte. Den zweiten Preis, eine 100-Euro-Bonus-Karte, nahm Marcell Peyerl aus Langenhagen entgegen und der drittplatzierte Preis, zwei Tageskarten für die Sauna Sauna, Sport-/Erlebnisbad, ging an Manuela Schuhmacher aus Hannover. Über den vierten Preis freute sich Helga Rach-Bethke aus Burgwedel.Jeweils eine Tageskarte Sauna, Sport-/Erlebnisbad gewannen Kim Henze, Waldemara Skowronowski, Beate Steincke, Alexandra Stankewitz, Heidrun Adler und Markus Kehrs.Über eine Tageskarte Sport-/Erlebnisbad freuten sich Dirk Lampe, Hyoseon Schauer, Helga Titze, Manuela Keppler, Daniel Gebert, Andreas Gornik, Maike Witte, Karin Bartholl, Anna Lampe und Louise Lindhorst freuen. Den Gewinnern, die bei der Übereichung nicht persönlich dabei sein konnten, wurden ihre Preise per Post zugestellt.Bildunterschrift: