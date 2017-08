Mehr als 1.800 Besucher beim Berufsfindungsmarkt in den vergangenen Jahren

Langenhagen. Informationen über Berufsperspektiven und Karrierewege aus erster Hand soll auch der Berufsfindungsmarkt 2017 hier im Rathaus der Stadt Langenhagen wieder bieten. In den vergangenen Jahren präsentierten sich mehr als 50 Unternehmen und Institutionen mit über einer Vielzahl von Ausbildungsberufen. Mit inzwischen mehr als 1.800 Besuchern zählt der Langenhagener Berufsfindungsmarkt zu einer festen zentralen Informationsbörse in der nördlichen Region.Schülerinnen und Schüler aus der Wedemark, Isernhagen, Burgwedel, Wedemark, Garbsen, Seelze und Langenhagen nutzen den Berufsfindungsmarkt, um sich über die angestrebte Berufsausbildung umfangreich zu informieren.Der Markt richtet sich aber auch an Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Schülerinnen und Schüler aktiv bei der Berufswahl unterstützen und schon während der Schulzeit wichtige Weichen stellen sollen.Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Eltern ihre Kinder beim Besuch der Messe begleiten, um sie bei ihrer Berufswahlentscheidung zu unterstützen. Hierfür bietet sich der Nachmittag am Donnerstag an, da dann die Besucherzahl geringer ist und gute Gesprächsmöglichkeiten an den Ständen bestehen.An beiden Messetagen stehen wieder Fachleute vom Annastift zur Verfügung, um die von Schülern mitgebrachten Bewerbungsunterlagen zu überprüfen.Beim Bewerbungsunterlagen-Check geht es unter anderem um die formale und sprachliche Gestaltung der Unterlagen. Jugendliche, die noch für dieses Jahr auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, könnten auf dem Berufsfindungsmarkt Langenhagen fündig werden! Am Stand Nummer 20 von pro regio / KAUSA Servicestelle Region Hannover im Sitzungssaal II hängen Ausbildungsplatzangebote ( Last-Minute-Ausbildungsplätze)mit Informationen zum Unternehmen und zu den Voraussetzungen aus. Ausbildungsinteressierte können sich dort außerdem zu allen Fragen rund um die Ausbildung beraten lassen.Zusätzlich weisen bunte Plaketten an den Ständen auf dem Berufsfindungsmarkt auf aktuell freie Ausbildungsplätze hin. Das Malermeister Ostendorp ist in diesem Jahr mit dem Brillux Showtruck klick: Show-Truck auf dem Marktplatz vertreten. Den Jugendlichen stehen somit kompetente Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Ausbildungsstellen zur Verfügung. Wir hoffen, damit auch noch kurzfristig Anfragen der Schülerinnen und Schüler abzudecken und gleichfalls Betrieben bei der kurzfristigen Vergabe von Ausbildungsplätzen Hilfestellung zu geben. Gerade unter dem Aspekt zurückgehender Schülerzahlen ist der Berufsfindungsmarkt auch für die Unternehmen eine gute Möglichkeit, sich frühzeitig um geeigneten Fachkräftenachwuchs zu bemühen. Termin: Donnerstag, 17. Juni, von 9 bis 17 Uhr und Freitag, 18. Juni, von 9 bis 14 Uhr im Rathaus.