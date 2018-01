Meisterwerke mit Schnabel

VHS fährt zur Duckomenta nach Hamburg

Langenhagen. Eine Exkursion der Volkshochschule führt am Sonnabend, 3. Februar, von 9.30 bis gegen 16.30 Uhr nach Hamburg. Dort zeigt das Archäologische Museum die neue Sonderausstellung Duckomenta - MomEnte der Weltgeschichte. Die Ausstellung widmet sich einer noch völlig unbekannten Kultur, einem gänzlich unentdeckten Enten-Universum, das sich unbemerkt von den Menschen parallel entwickelt hat. Von der Steinzeit bis zur Mondlandung präsentiert die Ausstellung augenzwinkernd die Welt- und Kulturgeschichte der Entenzivilisation. Über 200 Werke und große Persönlichkeiten sind in einer frechen Neuinterpretation zu sehen, darunter die Duckfretete, Dötzi und Che Duckevara. In der Schau sind wichtige Namen der Geschichte wie Luther, Bach, Napoleon und Goethe im Federkleid vereint, aber auch vor den Ikonen des 20. Jahrhunderts wie Picasso, Andy Warhol und Marilyn Monroe macht die Verfremdung nicht Halt. Selbst archäologische Funde zeugen von der rätselhaften Zivilisation des Entenvolkes. Jedes der Exponate ist ein überraschendes Wiedersehen mit bekannten Kunst- und Kulturobjekten von Weltrang. Die Exkursion kostet 54,80 Euro einschließlich Bahnfahrt und Führung durch die Ausstellung. Anmeldeschluss ist der 25. Januar. Anmeldungen werden persönlich, schriftlich, per Fax unter 7307-97 18 oder per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen genommen.