Aussteller erreichten bei NiedersachsenBau die Besucher

Langenhagen (ok). Die NiedersachsenBau Trendmesse setzt im nächsten Jahr einmal aus; Organisator Jürgen E.F. Köhne gibt aber schon den Termin der nächsten Messe in Lehrte vom 9. bis 11. März an. Wie es dann weitergeht, steht nach Aussage Köhnes noch in den Sternen. Gleichwohl hätten die Aussteller ihre Zielgruppe, die Besucher aus der Region, erreicht.