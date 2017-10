Mit Arthrose leben

Vortrag von Professor Siebert am 1. November

Langenhagen. Degenerative, verschleißbedingte Veränderungen gehören in einer immer älter werdenden Gesellschaft zu unserem Alltag dazu. Die klassischen Beschwerden bei den ersten Schritten nach dem Aufstehen oder längerem Sitzen, die sogenannten Anlaufschmerzen, kennen fast allen über 65-Jährigen.Sogar 50 Prozent der über 50-Jährigen kennen solche Knieschmerzen schon.Aber wie sollen wir mit dieser Volkskrankheit umgehen? Welche Sportarten sind geeignet? Welche Therapie passt für mich? Muss jede Arthrose operiert werden? Ist Arthrose heilbar?Auf diese und weitere Aspekte wird Professor Christian Siebert, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Sporttraumatologie in der Paracelsius-Klinik am Mittwoch, 1. November, um 17 Uhr, im Konfe renzraum im ersten Obergeschoss der Paracelsus-Klinik am Silbersee eingehen. Der Vortrag ist kostenfrei. Die Plätze sind begrenz. Anmeldungen bitte telefonisch unter (0511) 77 94-0; per Email unter langenhagen@paracelsus-kliniken.de oder direkt vor Ort.