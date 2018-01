Mit Charme und Witz

Tandera Theater mit "Der kleine Ritter" im Haus der Jugend

Langenhagen. Das Tandera Theater gastiert am Donnerstag, 25. Januar und am Freitag, 26. Januar, mit dem Stück „Der kleine Ritter“ nach dem Kinderbuch von Daniela Römer im Haus der Jugend Langenhagen am Langenforther Platz. Die Veranstaltungen für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf ab Montag, 15. Januar, montags bis freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr bei der Abteilung Kinder und Jugend im Haus der Jugend Langenhagen. Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse.