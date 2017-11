Zwei Stücke für Kinder in der Stadtbibliothek

Langenhagen (ok). Zwei Stücke mit dem Kiepenkasper, die für Kinder im Alter ab fünf Jahren geeignet sind, laufen am Mittwoch, 29. November, um 10.30 und 15.30 Uhr, jeweils etwa 45 Minuten, in der Stadtbibliothek an der Konrad-Adenauer-Straße. Die Titel "Kasper, Katze, Fledermaus" sowie "Die drei Zauberfedern". Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Gruppen solten sich bitte unter der Telefonnummer (0511) 73 07-97 70 anmelden.