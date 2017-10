Mit der Spitze nach oben

Baum des Jahres wird in die Erde gebracht

Langenhagen. "Die Spitze muss nach oben!", ruft Dieter Leske seinem Mitstreiter Klaus Austermann leicht ironisch hinterher, der die gerade aus dem Auto geladene Fichte eifrig mit dem Handkarren in den Freundschaftswald am Rand von Kaltenweide schiebt. Austermann und die vier weiteren Mitglieder des Arbeitskreises Grünes Langenhagen lachen. Kurze Zeit später sind sich die sechs anwesenden Mitglieder schon über den Standort einig: "In diese Ecke kommt er", sagt Christa Leske, der Rest stimmt zu."Die Aktion Baum des Jahres gibt es seit 1989", weiß Arbeitskreismitglied Fritz Rohn. Ein Kuratorium will die Menschen mit der Wahl einer Baumart in erster Linie über deren Eigenarten aufmerksam machen. Mitunter spielt die ökologische Bedeutung eine Rolle bei der Auswahl - aber auch, ob die Pflanzenart als bedroht gilt. Seit mittlerweile acht Jahren beteilige sich auch der Langenhagener Arbeitskreis an der Aktion, so Rohn.Als Austermann samt Handwagen und Fichte am angedachten Standort angelangt ist, hebt Rohn mit wenigen Spatenstichen ein Loch im weichen Boden aus. Wenig später wuchtet Spenderin Birke Schäffner die zierlich aussehende, tatsächlich aber erstaunlich schwere Fichte in das Loch - mit Spitze nach oben.Die Aktion "Baum des Jahres" ist nur eines von vielen Projekten, mit denen der Arbeitskreis dazu beitragen will, die "Natur zu erkennen und wahrzunehmen und nicht kopflos durch die Gegend zu gehen", fasst Rohn zusammen: In Kooperation mit der Stadt geben die Aktiven verschiedene Broschüren heraus, etwa den Kalender zum Projekt "Offene Pforte", bei der Gartenbesitzer aus Kernstadt und Ortsteilen Gästen einen Blick auf ihre Beete, Bäume und Blumen gewähren.Ob der verbale Zuspruch der Fichte tatsächlich zu Wachstum verhilft, kann der Arbeitskreis spätestens im kommenden Jahr beurteilen: Dann will er den nächsten Baum des Jahres pflanzen. Auch vorher mangelt es seinen Mitgliedern nicht an Ideen und Aufgaben: Einige Flyer müssten neu aufgelegt werden, berichtet Mitglied Helga Rohn, die Ideen für neue Projekte wolle man noch geheim halten.