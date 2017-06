Mit "eSkates Balance-Board"

Funsport-Tage im CCL ab 3. Juli

Langenhagen. Die "Funsport-Tage by eSkates" laufen von Montag, 3. Juli, bis Sonnabend, 15. Juli, im CCL. Der neue Trendsport kann ausprobiert werden. Es lockt die "eSkates Balance-Board Summer Challenge". Aufgebaut wird eine fast Huundert Quadratmeter große Übungsfläche, auf der täglich von 13 bis 19 Uhr gefahren werden kann. Purer Fahrspaß und das Schweben mit den Balance-Boards ist zu lernen und zu erleben; ein kleiner Kostenbeitrag wird erhoben.Erworbene Fähigkeiten können noch gekrönt werden: Zum Abschluss der CCL-Funsport-Tage gibt es am 15. Juli die eSkates Balance-Board Summer Challenge.Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei dem Turnier müssen Teilnehmer so schnell wie möglich den anspruchsvollen Parcours durchfahren und dabei diverse Obstacles und andere Hindernisse bewältigen. Neben Schnelligkeit zählt also auch die saubere Ausführung, da Fehler zu Zeitstrafen führen. Die Challenge wird in drei Altersklassen durchgeführt: Kids (sechs bis neun Jahre), Teens (zehn bis 17 Jahre) und Adults (ab 18 Jahre aufwärts).Die Qualifikation für das große Finale findet am 14. Juli statt, wobei die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist. In jeder Altersgruppe können maximal 25 Starter mitmachen – bei mehr Anmeldungen entscheidet der Veranstalter über die Zulassung zur Qualifikation (Anmeldung erforderlich). Für das große Finale qualifizieren sich pro Altersgruppe je zehn Personen, die dann am am nächsten Tag gegeneinander antreten. Am 15. Juli treten die qualifizierten Teilnehmer gegeneinander an, bei der die besten Balance-Board-Skater gesucht werden. Die drei schnellsten Balance-Board-Fahrer gewinnen jeweils eine Urkunde, einen Pokal und einen Sachpreis.