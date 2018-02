Mit Fanatsie erzählt

Figurentheater im Haus der Jugend

Langenhagen. Das Figurentheater Bremen gastiert am Donnerstag, 22. Februar, und am Freitag, 23. Februar, mit dem Stück „Hexe Lisbet“ nach den Kinderbüchern von Lieve Baeten im Haus der Jugend am Langenforther Platz. Die Veranstaltungen für Kinder ab drei Jahren und die ganze Familie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf ab Montag, 12. Februar, montags bis freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr im Haus der Jugend. Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse.„Es gibt Tage, die sind einfach verhext...” denkt Mathilde Maus, die Schriftstellerin. Eine schöne Geschichte für ein neues Buch will ihr einfach nicht einfallen. Eine abenteuerliche Reise mit viel Witz und Fantasie. Und am Ende hat Mathilde Maus endlich eine tolle Geschichte für ihr neues Buch. Lieve Baetens allerliebste kleine Hexe bezaubert seit mehr als 20 Jahren die Kinder dieser Welt.