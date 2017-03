KU8-Konfirmanden stellen sich am 2. April vor

Engelbostel/Schulenburg. „Mit Jesus in einem Boot“, das ist das Thema, unter dem der Vorstellungsgottesdienst der diesjährigen Konfirmanden steht. Zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes sind die 20 Konfirmanden für ein Wochenende nach Krelingen gefahren. Sie wurden dabei von den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Jugendgruppe der Martinskirchengemeinde begleitet. Die Jugendgruppe hat eine Nachtwanderung und Spiele vorbereitet und außerdem kleine Andachten gehalten. Geleitet wurde die Freizeit von der Diakonin Nora Rolf, Vikar Wening und Pastor Müller-Jödicke.Im Mittelpunkt der Freizeit stand der Bibeltext von der Sturmstillung aus dem Markusevangelium. „Wenn Jesus mit uns ist, brauchen wir keine Angst zu haben“, resümiert eine Konfirmandin die Erfahrungen des Wochenendes. Diese Einsicht wollen die Konfirmanden nun in den Gottesdienst weitertragen, der mit Eltern, Verwandten und Freunden am kommenden Sonntag, 2. April, um 10 Uhr in der Martinskirche in Engelbostel gefeiert werden soll.Alle Konfirmanden sind am Vorstellungsgottesdienst beteiligt: Zwei Konfirmanden übernehmen die Moderation, andere halten die Lesungen und sprechen die Gebete. Auch die Predigt zum Thema „Mit Jesus in einem Boot“ wird von den Jugendlichen vorgetragen. Das Glaubensbekenntnis haben die Konfirmanden in eigene Worte gefasst und werden es zusammen mit der Gemeinde sprechen. Eine weitere Gruppe hat eine Choreographie zu dem bekannten Lied „One of us“ von Joan Osborne entwickelt und wird diese im Gottesdienst aufführen.