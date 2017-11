Mit Mut zur Farbe

Ausstellung mit Bildern von Angela Schulz in Kaltenweide

Kaltenweide. Farbenfrohe Bilder in einer düsteren Jahreszeit bringt die Seele zum Klingen und erhebt sie aus der trüben Novemberstimmung. Das ist das Ziel ihrer Ausstellung von Angela Schulz. Die Künstlerin hat die zweite Ausstellung in ihrem Haus vorbereitet. Zu sehen sind Aquarelle mit südländischem Flair, Blumenmotive und Acrylbilder mit Landschaftsmotiven. Die Bilder zeigen viel Liebe zum Detail und Mut zur Farbe. Die Ausstellung findet am Sonnabend, 25. November, und am Sonntag, 26. November , jeweils von 15 bis 18 Uhr statt. Ausstellungsort: Herrenfeld 8 in Kaltenweide.