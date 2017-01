Mit neuem Outfit in der Hallenrunde

1. F-Jugend des TSV freut sich über Unterstützung von FBT

Krähenwinkel. Mit neuen Trainingsanzügen startete die motivierte 1. F-Jugend des TSV KK in die Hallenrunde 2016/17. Die Firma FBT Fertigbeton und Transport GmbH und Co. KG unterstützte gern die jungen Kicker und wünscht ihnen weiterhin sportlichen Erfolg. "Unsere Jungs haben sich riesig über die neuen Anzüge gefreut! Wir wollen uns noch recht herzlich über das Engagement und die damit verbundene Unterstützung bei der Firma FBT bedanken", so das Trainerteam Vitali Wolf und Heinz Boltzendahl. Denn ohne Sponsoren liefe im Sport eben wenig bis nichts.