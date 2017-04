Mit Qi Gong besser sehen

VHS-Seminar am Sonnabend, 13. Mai

Langenhagen. Im Alltag sind die Augen oft hohen Belastungen ausgesetzt, wobei der notwendige Ausgleich durch Ruhe und Entspannung meist zu kurz kommt. Bei einem VHS-Seminar am Sonnabend, 13. Mai, von 14.15 bis 18.15 Uhr werden Qi Gong-Übungen, die der Entspannung und Energetisierung der Augen dienen, sowie Übungen zur Entspannung des Schulter-Nacken-Bereichs vermittelt. Tipps zur Gesunderhaltung der Augen und Anleitung zur Massage wichtiger Akupunkturpunkte ergänzen das Programm. Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung und bringen Sie eine Decke mit.Anmeldungen: persönlich in den VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de.