Mitmachen beim Kinderchor

Proben fürs Krippenspiel beginnen

Langenhagen. Der Kinderchor der Elisabethkirche nimmt nach den Herbstferien gerne wieder Kinder auf, die Lust haben zu singen und Theater zu spielen. Jetzt stehen die Proben für das große Krippenspiel in der Kirche am Heiligen Abend an. Mitmachen können Kinder ab der ersten Schulklasse. Am 24. Dezember sollten die Kinder um 15 Uhr und um 16.15 Uhr bei der Aufführung dabei sein. Die Proben sind immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr. Los geht es am 19. Oktober. Mehr Infos bei Pastor Torsten Kröncke unter der Telefonnummer (0511) 77 39 43.