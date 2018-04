Mitmachen und gewinnen

Schrott-Spiel-Sause im Celler Museum

Celle. Letzte Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung "WeltSpielZeug" im Bomann-Museum am Schlossplatz 7 ist am Sonntag, 15. April. Von 13.30 bis 16.30 Uhr kann man an der Schrott-Spiel-Sause teilnehmen. Gesucht werden sportliche Talente, die Lust haben, einen Parcours zu absolvieren. Verschiedene Geschicklichkeitsaufgaben sind zu bewältigen: Becherstapeln, auch als Sport Stacking bekannt, mit dem Fangbecher einen Wettbewerb gewinnen, sich im Ringewerfen und Wassertragen auszuprobieren, Reifen zu treiben und auf Dosenstelzen zu laufen.Die Spielgeräte bestehen aus Müll oder Schrott und fördern durch ihre Benutzung nicht nur die eigene Fitness, sondern auch Konzentration, Ausdauer, Kraft, Koordination und vor allem den Spaß am Ausprobieren. Die Spielzeuge können zu Hause einfach nachgebaut werden.Alle Teilnehmer bekommen nach erfolgreich absolviertem Parcours einen kleinen Preis.Zusätzlich besteht die Chance, an der Hauptverlosung teilzunehmen und einen der zehn Hauptpreise zu gewinnen. Der bekannte singende Schrotthändler Kalli Struck ist ab 13.30 Uhr in der Ausstellung an einer Spielstation und betätigt sich als Glücksfee. In der Kreativecke gibt es noch einmal die Gelegenheit, einen eigenen Fangbecher zu basteln sowie eine Tüte aus Plakaten, um weitere selbstgebastelte Schätze darin zu verstauen.Um 14 und um 15 Uhr gibt es die Möglichkeit, an einer kostenlosen Kurzführung teilzunehmen. Außerdem sind Mitglieder der regionalen Plan-Gruppe vor Ort, so dass man sich ausführlich über das Kinderhilfswerk Plan International informieren und kleine Plan-Objekte käuflich erwerben kann.Jedermann ist eingeladen, an dem vergnüglichen und aktiven Nachmittag im Museum teilzunehmen. Von 0 bis 99 – für jedes Alter ist etwas dabei, frei nach dem Motto „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“.