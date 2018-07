Mitmachen und gewinnen

NKR-Entenbasteln im CCL für Kids

Langenhagen. Eine Spaß-Aktion für Kids ist im CCL vorbereitet: Von Montag, 23. Juli, bis Sonnabend, 4. August, sind die kleinen CCL-Besucher zum NKR-Entenbasteln eingeladen. NKR steht für "Norddeutsches Knochenmark- und Stammzellspender-Register" und ist eine Institution, die Leukämie-Kranken hilft. Für den guten Zweck gibt es auf dem Maschsee das bekannte Entenrennen, das am 18. August losgeht. Vorab gibt es aber nun die Bastelaktion für Kids. Die schönste Ente wird mit einem CCL-Gutschein in Höhe von 50 Euro belohnt.Bei der Bastelaktion können die Kids ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre Lieblings-Rennente basteln. Mit vielfältigem Bastelzubehör und tollen Dekoartikeln, die von Rossmann und McPaper zur Verfügung gestellt werden, können die Kleinen ihre Rennenten ganz nach ihren Vorstellungen gestalten. Von Montag bis Sonnabend kann täglich von 11 bis 16 Uhr gegen eine Spende von zwei Euro gebastelt werden.Alle teilnehmenden Kinder bekommen zusätzlich noch das Kinderbuch „Lisas Flügel – Kleine Engel gibt es auch auf Erden“ geschenkt.Alle fertig gebastelten Enten werden fotografiert und an unseren Pinnwänden hinter dem Brunnen ausgestellt. Vom 6. bis 11. August können die Besucher direkt vor Ort per Stimmkarte die schönste Ente wählen. Der Gewinner erhält einen 50-Euro-Centergutschein.Außerdem nehmen die Enten beim NKR-Entenrennen am 18. August auf dem Maschsee teil - eine Aktion zugunsten der Knochenmark-Stammzellen-Typisierung. Die drei schnellsten Enten bekommen Preise: ein Gutschein für den Serengeti-Park für zwei Personen, ein Gutschein für den Erlebnis-Zoo Hannover und ein Gutschein für das Sea Life in Hannover.Die Bastelaktion wird von Marlena Robin-Winn am Montag, 23. Juli, um 11 Uhr eröffnet. Sie ist Geschäftsführerin der NKR gGmbH, Vorsitzende des Vereins NKR undVorstandsvorsitzende "Deutsche Stiftung Leben schenken".