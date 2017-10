Klavierkonzert im Ratssaal

Langenhagen. "Momente der Romantik" heißt das Klavier-Konzert am Freitag, 3. November, um 19 Uhr im Ratssaal. Pianistin Regina Chernychko spielt Franz Schuberts Klaviersonate Nr. 19 c-Moll D 958 sowie Sergej Rachmaninows Variations on a Theme of Corelli op. 42 und die Morceaux de fantaisie op. 3.Regina Chernychko ist Gewinnerin vieler internationaler Klavierwettbewerbe.Der Eintritt kostet zehn Euro. Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee 35 oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de entgegen.