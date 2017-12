Motiviert in Shirts, Stutzen und Hosen

Neues Outfit für die G1-Junioren des MTV

Engelbostel/Schulenburg. Die kleinen Kicker des MTV dürfen sich über einen neuen Trikotsatz freuen. Mit den neuen Shirts, Hosen und Stutzen werden sie besonders motiviert ihre nächsten Spiele bestreiten. Die Zahnarztpraxis Dr. Kirsten Redecker & Partner ist der Sponsor dieser neuen Sportbekleidung. Trainer und Mannschaft bedanken sich sehr herzlich.„Bei uns hat sich dank intensiver Trainingsarbeit ein toller G-Jugend-Jahrgangs 2001 (6 Jahre) entwickelt. Seit eineinhalb Jahren trainieren die Jungen teilweise schon in dieser Formation zusammen. Teamgeist Einsatzbereitschaft und gut funktionierendes Zusammenspiel zeichnen sie aus. Dementsprechend spiegelt sich auch ihre Leistung wider. Seit langem sind sie ungeschlagen sowohl in der Sommersaison als auch im Hallenpokal“, berichtet Trainer Wolfgang Laas stolz. Inzwischen existiert noch eine 2.G-Jugendmannschaft. Von anfänglich 5 Kindern im Oktober 2017 ist die Zahl der Spieler/innen auf 12 Kinder herangewachsen. „Im Vordergrund stehen Spaß am Spiel, Teamgeist und der Umgang mit dem Ball. Punktspiele und jegliche Art von Wettkämpfe sind später geplant“, berichtet Wolfgang Laas. „Jungen oder Mädchen (fünf bis sechsJahre), die Interesse am Fußball haben, können sie sich gerne unter der Telefonnummer 0157/34448404 bei uns melden.“, sagt Laas.