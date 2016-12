Müllabfuhr verschiebt sich

aha informiert über Termine

Langenhagen. Wegen der Weihnachtsfeiertage verschiebt sich die Müllabfuhr. Am Montag, 26. Dezember, findet keine Abfuhr statt. Die Montagstour fährt aha am Dienstag, 27. Dezember, die Dienstagstour am Mittwoch. Die Abfuhrtermine vom Mittwoch verschieben sich auf den Donnerstag, die Donnerstagstour wird am Freitag gefahren und die Freitagstour holt aha am Sonnabend, 31. Dezember, nach.Die Deponien, Wertstoffhöfe und die landwirtschaftlichen Grüngutannahmestellen bleiben Heiligabend, 24. Dezember, am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, und Silvester, 31. Dezember, geschlossen. An diesen Tagen sind auch das Servicebüro sowie die aha Service-Hotline und aha Gebühren-Hotline nicht besetzt.