Musik in toller Gemeinschaft

Gospelchor „Voices of Joy“ unterwegs auf Chorfreizeit

Krähenwinkel (ok). Ein Chor bedeutet nicht nur Singen, sondern auch Gemeinschaft erleben. Beides verknüpfte der Gospelchor „Voices of Joy“ der Matthias-Claudius-Gemeinde jetzt auf seiner Chorfreizeit in Krelingen, wo nicht nur viele neue Stücke mit Chorleiterin Christel Kanneberg erarbeitet wurden. Auch ein Foto-Shooting stand auf dem Programm, ebenso wie der Besuch einer Ausstellung über das Leben und Sterben Jesu. Am Abend war dann gemütliches Beisammensein angesagt. Wer Lust auf Musik in einer tollen Gemeinschaft hat, ist herzlich zu einer Schnupperstunde in den Gemeindesaal in Krähenwinkel eingeladen. Die Proben sind immer freitags von 17.45 bis 19.30 Uhr.