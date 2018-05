Musik verbindet die Partnerstädte

Jugendliche aus Bijeljina bleiben bis zum 6. Juni

Langenhagen. 35 jugendliche und Betreuer aus der bosnischen Partnerstadt Bijeljina sind zur Zeit zu Gast in Langenhagen. Die Jugendlichen wurden gestern im langenhagener Rathaus vom stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Langenhagen, Willi Minne, begrüßt. In der Begrüßung betonte Minne, wie wichtig der Austausch ist zwischen den jungen Menschen und allgemein zwischen verschiedenen Völkern und Ländern. Denn nur so kann man die gegenseitigen Vorurteile abbauen und den rechtspopulistischen Kräften den Wind aus den Segeln nehmen. Bei der Begrüßung waren anwesend der Vorsitzende des Vereins "Hilfe für das junge Leben" Zeljko Dragic sowie die Vorstandsmitglieder Michaela Ramünke und Daniel Specht. Manfred Unger, der Direktor der Musikschule Langenhagen, hat sich gefreut, dass wieder Jugendliche aus Bijeljina zu Gast in Langenhabgen sind und er betonte, dass er sich auch oft an die schöne Zeit in Bijeljina erinnert. Der Verein engagiert seit schon seit mehr als 20 Jahren für den Austausch zwischen der niedersächsischen Kommune und der Stadt Bijeljina, die in der serbischen Republik von Bosnien Herzegowina liegt. Für die jungen Menschen, die im Alter zwischen 16 und 26 Jahre alt sind, wurde ein sehr buntes und interessantes Programm vorbereitet. Unter anderm werden sie die Möglichkeit haben, nach Hannover und Osnabrück zu fahren und werden die Möglichkeit haben die Bundeshauptstadt kennen zu lernen.Vom 29. Mai. bis zum 6. Juni werden deutsche Jugendliche dann in Bijeljina sein. Wer mehr über die Arbeit des Vereins wissen möchte, kann sich beim Vorsitzenden Vereins melden unter folgenden Telefonnummer (0173) 6 06 54 38.