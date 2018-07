Musikalische Reise mit den blauen Jungs

Vielseitiger Seemannschor kommt am Sonntag, 16. September, in den Theatersaal

Langenhagen (ok). Maritime Klänge in der Flughafenstadt: Die blauen Jungs aus Bremerhaven – der Original Marinechor – kommt am Sonntag, 16. September, in den Theatersaal nach Langenhagen. Einlass an der Rathenaustraße ist um 16.30 Uhr, Beginn um 17 Uhr. Es herrscht freie Sitzplatzwahl. Tickets zum Preis von 13 Euro gibt es unter anderem in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL. Ein Seemannslied, das Oberbootsmann der Reserve Bernd Schaumburg geschrieben und der Stabsbootsmann der Reserve Siegfried Dammeier vertont hat. Das Lied ist nach Worten Schaumanns Ulrike und Inge gewidmet. Die große Bühnenshow steht unter dem Motto "Blaue Jungs reisen musikalisch um die Welt". Bei Benefizkonzerten sind in den vergangenen Jahren rund 300.000 Euro zusammengekommen. Der Chor wurde 1960 als reiner Freizeitchor gegründet, die etwa 60 aktiven Sänger proben in ihrer dienstfreien Zeit, werden bei den Auftritten von einer Instrumentalgruppe begleitet. Und ganz wichtig: Der Marinechor ist eben kein Shantychor, sondern ein vielseitiger Seemannschor. Das Repertoire spannt einen weiten musikalischen Bogen, der vom Seemannslied und Shanty über Evergreens, Schlager und Volkslied bis zum Popsong reicht.