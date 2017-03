Feier am 1. Juni im Waldkater

Engelbostel (ok). Der 65. Jahrestag der Schulentlassung der Engelbosteler Grundschule wird am 1. Juni ab 12 Uhr im Waldkater in Maspe gefeiert. Wer gern dabei sein möchte, melde sich bitte unter der Telefonnummer (030) 3 73 72 66 oder (0152) 53 60 11 35 oder unter georgkluetz@web.de.