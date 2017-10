Närrische Ritterschaft aktiv

Erster Platz für Gesangstrio Emojis

Langenhagen. Das Gesangstrio Emojis der Närrischen Langenhagener Ritterschaft Rot-Gelbhat in der Rubrik Jugend den Schlagerwettbewerb des Karneval-Verbands Niedersachsen gewohnnen. Die drei Mädels des Gesangstrios setzten sich im Wettkampf, der im Maritim Airport Hotel stattfand, mit ihrem Lied "Die Schlümpfe" durch. "Für die Jugend der Ritterschaft ist dies ein großer Erfolg", berichtet Elke Skutnik, Komturmeisterin der Närrischen Langenhagener Ritterschaft Rot-Gelb. Der Verein setzt sich vorrangig für die Jugend ein, sowohl im Tanz als auch im Gesang, und ermöglicht dem Nachwuchs, an Wettbewerben teilzunehmen.Interessierte Besucher sind bei der Närrischen Ritterschaft immer willkommen. Die nächsten Termine: Sessionseröffnung am Montag, 13. November, um 20.11 Uhr in der Festhalle im Eichenpark an der Stadtparkallee mit der Kürung der Fuhbuschkönigin für das Jahr 2017/18;Seniorenfastnacht am Sonnabend, 13. Januar, um 15.11 Uhr im Forum an der Schützenstraße; Kinderfastnacht am Sonntag, 14. Januar, um 15.11 Uhr im Forum an der Schützenstraße; Prunksitzung am Sonnabend, 27. Januar, um 19.11 Uhr in der Festhalle im Eichenpark an der Stadtparkallee.