Neue Kurse im September

Arabisch an der Volkshochschule

Langenhagen. Fünf Frauen haben mit sichtbarer Freude bislang 40 Unterrichtsstunden Arabisch gelernt und würden sich (nach einer achtwöchigen Sommerpause) über weitere Teilnehmer in dem am 7. September beginnenden Folgekursus sehr freuen.Dies gilt natürlich auch für die aus dem Irak stammende Kursleiterin Roshna Mustafa, die ebenfalls ab dem 7. September einen Arabisch-Anfängerkurs anbietet.Kursteilnehmerin Heidrun Hartwig unterrichtet Deutsch an der Volkshochschule und ist ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe aktiv. Sie betont, dass ihr die im Kurs erworbenen Kenntnisse den Kontakt zu den von ihr betreuten Menschen erleichtert und bereichert habe.Beide Kurse finden jeweils zwölf Mal donnerstags (18.15 bis 19.45, der Anfängerkursus 20 bis 21.30 Uhr). Weitere Informationen sind unter (0511) 7307-97 08 oder unter blauert@vhs-langenhagen.de erhältlich.