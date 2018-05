Neue Lieder im Gottesdienst

Margit Frehrking singt und predigt

Engelbostel-Schulenburg. Margit Frehrking singt und predigt gerne. Darum gestaltet die Leiterin des Engelbosteler Musikteams "96eins" auch eigene Gottesdienste als Lektorin. Am Sonntag, 13. Mai, wird sie um 10 Uhr einen sehr musikalischen Gottesdienst in der Martinskirche leiten.„Eines meiner Lieblingslieder ist „Ich singe dir mit Herz und Mund“, und über die insgesamt 18 Strophen möchte ich endlich mal eine Predigt halten“, sagt die Ehrenamtliche. Ihre neusten Lieblingslieder stehen alle in dem Buch „freitöne“, das zum letzten Kirchentag erschienen ist. „Daraus möchte ich den Gottesdienstbesuchern gern ein paar neue Lieder vorstellen und freue mich auf Sonntag“, sagt die Ehrenamtliche.