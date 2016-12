Neue Spielgeräte in Sicht

Treckerclub spendet an Kindergarten

TC Engelbostel-Schulenburg. Es waren zwei Umstände, die zu einer Begünstigung der Martinskita führten. So hatte der Treckerclub (TCE) Einnahmen aus dem Straßenflohmarkt vom vergangenen Sommer für den guten Zweck zu vergeben und bei der TCE-Weihnachtsfeier ließen die Kita-Kinder noch einen Spendenstiefel unter den Gäste kreisen - nach Absprache mit dem TCE-Vorstand, denn so konnte die bereits schon aufgerundete Summe vom Flohmarkt (einhundert Euro) noch einmal aufgestockt werden. 331,70 Euro überreichte TCE-Kassenwartin Bettina Auras für den Kita-Betrieb an Leiterin Frauke Kiel. Neue Spielgeräte sollen von den Betrag angeschafft werden.