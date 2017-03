Neue Verkehrsregeln locker erklärt

Drei-Stufen-Sicherheits-Konzept des ADFC

Langenhagen. Verunsicherung ist durch neue Regeln im Verkehr aufgetreten, und allen Verkehrsteilnehmern will der ADFC diese auf lockere Art beibringen. Als Auftakt des dreistufigen Sicherheitskonzeptes lädt daher der ADFC Langenhagen am Donnerstag, 30. März, um 18 Uhr Autobenutzer, Radfahrer und Fußgänger in das Vereinsheim des Radsport-Club Blau-Gelb, Emil-Berliner-Straße 32 ein: Dort erklärt Charlotte Niebuhr viel der Neuigkeiten im Verkehrsrecht, gerade in Sicherheitsfragen, und will so dafür sorgen, dass es im Straßenverkehr spaßiger zugeht. Dieser Vortag ist der Auftakt zum diesjährigen Drei-Stufen-Sicherheits-Konzeptes des ADFC Langenhagen: Die folgenden Kompetenztests und Fahr-Kurse werden ebenfalls im Vortrag am Donnerstag erläutert, und anmelden kann man sich zu den begrenzten (kostenfreien) Plätzen dann auch gleich.