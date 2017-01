Neue Zeit und mehr Infos

Das Frühstück am Freitag startet ab Februar neu durch

Langenhagen. Gemeinsam frühstücken, klönen oder Zeitung lesen. Das Frühstück am Freitag öffnet ab Februar 2017 ab 8:30 Uhr und bietet Frühstück, Kaffee und Co. Die Zeit ist neu – der Inhalt auch! Von 8.30 bis 10:30 Uhr kann gefrühstückt werden, nebenbei gibt es aber auch Infos zu unterschiedlichen Themen (immer von 9.30 bis 10.30 Uhr) oder Interessantes zum Mitmachen. Das Angebot ist offen für alle, der Quartierstreff Wiesenau freut sich auf viele neue Gäste aus Wiesenau und darüber hinaus. Am Freitag, 3. Februar, ist Bianca Lüdecke vom Yogastudio Be Yogi zu Gast. Unter dem Motto „Yoga im Sitzen“ zeigt sie den Teilnehmern, welche einfachen Übungen für ein mehr an Bewegung möglich sind – auch, wenn man nicht mehr so mobil ist. Besonders für ältere Menschen ist „Yoga im Sitzen“ eine gute Möglichkeit, sich zu mobilisieren. Vorher gibt es eine kleine theoretische Einführung: Was sind überhaupt Asanas? Worauf ist beim Ausüben zu achten? Und warum ist Bewegung gut für uns?Das Frühstück kostet 2,50 Euro netto; Unterhaltungen inklusive (der Preis versteht sich als Spende, vielen Dank). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot ist eine Veranstaltung von win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH und findet im Quartierstreff Wiesenau an der Freiligrathstraße 11.