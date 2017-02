Neuerung in der Stadtkasse

EC- und Kreditkarten-Zahlung möglich

Langenhagen. Die Stadtverwaltung kündigt nun eine Neuerung an: Ab sofort sind Zahlungen an die Stadtkasse per EC- oder Kreditkarte zu den Öffnungzeiten Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr möglich. Barzahlungen sind, wie bisher, nur dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr möglich.Für regelmäßig wiederkehrende Zahlungen wie etwa Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Kindergartengebühren empfiehlt sich auch weiterhin die Teilnahme am Lastschriftverfahren.