Neujahrsempfang der SPD

Regionspräsident Hauke Jagau zu Gast

Langenhagen. „Wir möchten Tradition mit etwas Neuem verbinden und daher ehren wir unsere langjährigen Mitglieder dieses Mal im Rahmen eines Neujahrsempfangs“, sagt Frank Stuckmann, Vorsitzender der SPD Abteilung. Schon seit vielen Jahren erhalten die Mitglieder der SPD in aller Regel gegen Ende des Jahres eine Einladung, um mit Urkunden und Ehrennadeln ein Dankeschön für ihre Mitgliedschaft zu erhalten. Dieses Mal, rückwirkend für das Jahr 2017, findet die Mitgliederehrung im Rahmen eines Neujahrsempfangs für alle Mitglieder und Gäste statt. Grußworte werden Marc Köhler, SPD-Fraktionsvorsitzender im Langenhagener Rat, und Regionspräsident Hauke Jagau sprechen, welche später auch bei den Ehrungen unterstützen.„Wir möchten damit unterstreichen, dass die Mitgliederehrung etwas ganz Besonderes ist. Schon seit vielen Jahren ehren wir deshalb nicht nur nach den offiziellen Partei-Statuten, sondern sagen auch für 15 oder 35 Jahre Dankeschön“ fährt Frank Stuckmann fort.Der Neujahrsempfang mit Mitgliederehrung wird am Sonnabend, 20. Januar, im Quartierstreff an der Freiligrathstraße 13A stattfinden und beginnt um 15 Uhr. Wer dabei sein möchte, wird gebeten, sich kurz anzumelden: Per E-Mail an Langenhagen@SPD-Langenhagen.de, per WhatsApp unter 01575 96 30 851 oder telefonisch unter 01575 96 30 853.