Neun neue Helfer beim THW in Langenhagen

Zwei Jugendliche legten auch das Leistungsabzeichen ab

Langenhagen. 21 Helferinnen und Helfer des THW Gechäftsführerbereichs Hannover – neun unter ihnen aus dem Ortsverband Hannover/Langenhagen – legten im Ortsverband Wunstorf erfolgreich ihre Grundausbildungsprüfung ab. Zwei Jugendliche des Ortsverbandes Hannover/Langenhagen stellten sich zusätzlich einer besonderen Prüfung. Sie legten in einer Kombiprüfung auch das Leistungsabzeichen in Gold der THW-Jugend ab. Die Grundausbildungsprüfung besteht aus zwei Teilen.In der theoretischen Prüfung mussten knapp 40 Fragen über Grundkenntnisse, die von technischen Gebieten über verschiedene Rechtsgebiete bis hin zur Ersten Hilfe reichten, richtig beantwortet werden. In der praktischen Prüfung mussten die Fähigkeiten beim Bewegen von Lasten mittels Hydropresse sowie im sicheren und richtigen Umgang mit einem Trennschleifer und vielen anderen technischen Geräten sowie beim Arbeiten mit Leitern oder dem Hochwasserschutz (füllen und verbauen von Sandsäcken) unter Beweis gestellt werden. Der richtige Aufbau und Einsatz von Beleuchtung und Elektro Tauchpumpen rundeten das Prüfungsspektrum ab.Für das Leistungsabzeichen in Gold der THW-Jugend mussten Marco und Luca zusätzlich in den vergangenen Monaten ein Projekt in der Jugendarbeit planen, organisieren und am Prüfungstag vor einer Prüfungskommission präsentieren. In der praktischen Prüfung stand zusätzlich eine Teamaufgabe auf dem Prüfungsplan.Die abgeschlossene Grundausbildung ist Basis für die Arbeit im THW und Voraussetzung für den aktiven Dienst und die Einsatzbefähigung im THW. Sie wird im Rahmen der Grundausbildung im THW Ortsverband absolviert. Alle Helferinnen und Helfer werden bundesweit einheitlich ausgebildet. Der richtige Umgang mit Werkzeugen und Geräten aus der Standardausstattung des THW gehört genauso dazu wie Wissen über das THW, den Bevölkerungsschutz und das Verhalten im Einsatz.Die erste Ausbildungsstufe wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Danach werden die Helferinnen und Helfer in den Einheiten des THW im technischen Zug oder in den verschiedenen Fachgruppen eingesetzt. Die Helferinnen und Helfer vertiefen hier ihr Wissen, das ihnen in der Grundausbildung vermittelt wurde. Darüber hinaus erhalten sie eine gruppenspezifische Ausbildung, um den Umgang und die Anwendung der unterschiedlichsten Spezialgeräte des THW zu erlernen.Neben der Ausbildung im Ortsverband geschieht dies in Bereichsausbildungen, die auf Ebene der Geschäftsführerbereiche stattfinden oder in Fachlehrgängen an den beiden THW-Bundesschulen.