DJK Sparta feiert Schulranzen- und Rucksack-Fete

Langenhagen. Am Sonnabend, 18. März, veranstaltet die DJK Sparta Langenhagen von 10 bis 13 Uhr in der Emil-Berliner-Straße 40 gemeinsam mit der BKK VBU einen Aktionstag, um Eltern und deren Kindern bei der Auswahl eines Ranzens oder Rucksacks unter die Arme zu greifen.In welchen Taschen Schüler ihre Unterrichtsmaterialien transportieren, ist nicht nur eine Geschmacksfrage. Ebenso wichtig: Der Ranzen muss passen. Sonst drohen Rückenprobleme. "Die im Wachstum befindliche Wirbelsäule kann geschädigt oder sogar die Atmung beeinträchtigt werden", sagt Christian Samse von der BKK VBU. Der Krankenkassenexperte weiß, dass jeder fünfte Schüler Haltungsschäden aufweist. Tatsache ist, dass die Stabilität und die Belastbarkeit der Wirbelsäule erst mit dem Wachstum und dem Alter zunehmen. Ungeeignete und zu schwere Schultaschen steigern das Risiko für Rückenschmerzen und Krankheiten der Wirbelsäule. „Wer also im Erwachsenenalter nicht darunter leiden will, kann bereits in jungen Jahren vorbeugen“An dem Aktionstag erfahren die Besucher wie Kinder Haltungsschäden vorbeugen können, erhalten eine professionelle Produktberatung und können vor Ort Schulranzen und Rucksäcke verschiedener Hersteller zu stark vergünstigten Preisen erwerben. Außerdem kann bei einem Fotoshooting und Gewinnspiel teilgenommen werden – und mit etwas Glück gibt’s den selbstausgesuchten Tornister kostenlos.