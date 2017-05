Noch bis Anfang August

Parkdeck auf Bestandscenter wird komplett saniert

Langenhagen (ok). Bis Ende Juli/Anfang August soll die eine Hälfte des Parkdecks auf dem CCL saniert sein, Zu- und Abfahrt zum Parkdeck sollen möglich bleiben oder durch eine Richtungs-Wechselampel geregelt werden."Dauerhafte Sperrungen der Zufahrt zum Parkdeck-Bestand soll es eigentlich nicht geben. Wenn, dann sind diese Sperrungen nur sehr kurzfristig wegen Lieferung von Baumaterial und Abtransport von Bauschutt", sagt André Beckmann von der Firmengruppe Dude, die verantwortlich ist. Ob der zweite Bauabschnitt mit der anderen Seite des Parkdecks über dem Bestandscenter in diesem Jahr noch in Angriff genommen wird, stehe noch nicht fest.