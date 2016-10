Offene Chorprobe im Gemeindesaal

Gospelchor "Voices of Joy" lädt für 5. November ein

Krähenwinkel/Kaltenweide. Der Gospelchor "Voices of Joy" lädt alle, die gerne mal erleben möchten, wie eine Chorprobe abläuft, für Sonnabend, 5. November, von 15 bis 17.30 Uhr zum gemeinsamen Proben im Gemeindesaal der Matthias-Claudius-Kirche Kaltenweide/Krähenwinkel ein. Ab 15 Uhr wird mit dem Einsingen begonnen, gemeinsam werden dann ein, zwei Lieder geübt und um etwa 16 Uhr gibt es eine kleine Pause mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Anschließend wird weiter gesungen. Voraussichtliches Ende ist um 17.30 Uhr. Die Tür steht an diesem Nachmittag durchgehend offen, so dass man jederzeit dazu stoßen und auch wieder gehen kann. Noten zum Mitsingen werden im Eingangsbereich ausliegen.Wer Interesse hat, aber am Sonnabend nicht dabei sein kann, ist herzlich eingeladen freitags von 18 bis 19.30 Uhr bei einer regulären Probe mitzumachen.