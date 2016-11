Offene Probe offensichtlich erfolgreich

"Voices of Joy" sucht neue Sängerinnen und Sänger

Langenhagen. Um noch mehr Mitmenschen für ihr schönes Hobby zu begeistern, veranstaltete der Gospelchor "Voices of Joy" jetzt eine offene Probe, zu der zwischen 15 und 17.30 Uhr jeder zum Schauen, Hören und Mitsingen eingeladen war. Erfreulich war die Resonanz: Sechs Frauen und ein Mann „wagten“ sich in den Probenraum des Gemeindehauses in der Matthias-Claudius-Gemeinde Langenhagen/Krähenwinkel. Jene die gekommen waren, hatten offensichtlich Spaß am gemeinsamen Einsingen und dem anschließendem Erlernen eines Kanons, welchen auch der Chor noch nicht kannte.Zur Stärkung und zum gegenseitigen Kennen lernen gab es zwischendurch eine Pause mit selbstgemachtem Kuchen, Kaffee und Tee. Anschließend ging es mit „Go Tell it On The Mountain“ in einer neuen Interpretation weiter. Christel Kanneberg, die zurzeit unseren Chor mit viel Elan und neuen Ideen leitet, hatte das Repertoire für diesen Nachmittag sorgfältig zusammengestellt und damit Erfolg. Ihre Musikbegeisterung übertrug sie gekonnt auf alle Mitwirkenden.Die Proben finden auch weiterhin jeden Freitag von 17.45 bis 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Matthias-Claudius-Kirche statt. Jeder, der Freude am Musizieren hat, ist herzlich eingeladen. Es gibt keine Altersbeschränkungen oder Mindestforderungen in Sachen Gesangsausbildung oder Chorerfahrung; die Freude am Singen steht einfach im Vordergrund.