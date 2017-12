"Oper macht Spaß"

Mimuse am Sonnabend, 27. Januar

Langenhagen. Die Kleinkunstbühne Mimuse präsentiert am Sonnabend, 27. Januar, um 20 Uhr im Theatersaal an der Rathenaustraße die Opernband "The Cast".Was passiert, wenn sechs Freunde aus vier unterschiedlichen Staaten und von drei Kontinenten, Richard Wagners Aufforderung „Kinder, schafft Neues!“ ernst nehmen? Die jungen Vokalartisten aus Neuseeland, Kanada, USA und Deutschland präsentieren die klassische Musik heute wieder so, wie sie einmal war: aufregend, belustigend, zeitgemäß, mitreißend, ein wenig ironisch, erfrischend und vor allem unglaublich sinnlich.Die Opernband "The Cast" inszeniert die alten Werke mit Charme, frischen Ideen, glockenklar geschulten Opernstimmen und entfernt einfach den steifen, formellen Rahmen, den klassische Musik normalerweise umgibt. Das Ergebnis: Gesang und klassische Musik auf weltweitem Spitzenniveau, verbunden mit der Atmosphäre eines Popkonzerts. Mitklatschen, Zwischenrufe oder Mitsummen dürfen sein. Die Zuschauer werden Teil des Konzerts, Teil der Atmosphäre, Teil ihrer Leidenschaft für Musik.Das Publikum wird mit ungewohnten und überraschenden Arrangements des traditionellen Opernrepertoires überrascht. Meisterwerke aus Oper und Operette faszinieren auch ohne Anzug oder Abendkleid. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.thecastmusic.com. Eintrittkarten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.