Optimal eingestellt durch den Winter

Aktionswochen Heizungsvisite in Langenhagen

Langenhagen. Ab sofort können Hausbesitzer in Langenhagen ihre Heizungsanlage unabhängig und kostenlos überprüfen lassen. Die Stadt und die gemeinnützige Klimaschutzagentur Region Hannover bieten im Rahmen der „Aktionswochen Heizungsvisite“ Energieberatungen an. Dazu kommt ein unabhängiger Energieberater der Agentur ins Haus, nimmt das Heizsystem unter die Lupe und gibt Tipps zur Optimierung der Anlage.Hans-Jürgen Jagau ließ sich jetzt als erster Langenhagener im Rahmen der Aktion beraten. Die Heizung des Vierfamilienhauses wurde bereits 1998 von Öl auf Erdgas und Brennwerttechnik umgestellt sowie vor fünf Jahren mit einem neuen Brenner ausgestattet. Mit zusätzlich verbesserter Dachdämmung wurde der Energieverbrauch nahezu halbiert. Auch die Fenster hat Jagau bereits erneuern lassen und hat dadurch einen geringen Energieverbrauch von 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter. „Ich habe mich schon immer für den Klimaschutz engagiert. Der Zeitraum, in dem sich die Investition amortisiert, ist kürzer als man denkt“, sagt Jagau. Energieberater Nino Biering sieht noch Optimierungsbedarf bei der Dämmung der Heizungsrohre. Zudem rät er dem Stadtheimatpfleger zu einem hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb. Marlies Finke, Umweltbeauftragte der Stadt Langenhagen, ergänzt: „Heizung und Warmwassererzeugung machen mit 70 bis 80 Prozent den größten Teil des Energieverbrauchs eines Haushaltes aus. Eine neutrale Energieberatung kann sich daher für Hausbesitzer lohnen – sowohl für den Geldbeutel als auch für den Klimaschutz.“Zu einer Heizungsvisite kommt ein unabhängiger und in der Anlagentechnik besonders geschulter Energieberater für eine Stunde kostenfrei ins Haus, schaut sich das gesamte Heizsystem an und schätzt das Energiesparpotenzial ab. Er gibt Tipps für eine optimale Einstellung der Anlage und zu einfachen und günstigen Maßnahmen, mit denen Energie und Geld gespart werden können. Falls die Heizung nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und unwirtschaftlich arbeitet, gibt der Berater Hinweise zu möglichen nächsten Schritten.Termine für die einstündige Heizungsvisite können Hausbesitzer aus Langenhagen ab sofort bis zum 10. Februar unter der Telefonnummer (0511) 22 00 22 88 vereinbaren. Voraussetzung: Die Heizungsanlage ist älter als fünf Jahre. Die Beratung ist kostenlos und neutral.Gelegenheit, sich zum Thema Heizungsoptimierung oder -erneuerung zu informieren, besteht außerdem an einem Informationsstand im City Center Langenhagen am Sonnabend, 21. Januar, von 9 bis 14 Uhr. Am Stand der Klimaschutzagentur beantwortet ein unabhängiger Energieberater individuelle Fragen rund um die Themen Energetische Modernisierung, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Förderung. Zudem kann man sich dort für eine Heizungsberatung im eigenen Haus anmelden. Darüber hinaus wird auch die Umweltbeauftragte der Stadt Langenhagen, Marlies Finke, von 12 bis 14 Uhr für Klimaschutzfragen am Infostand zur Verfügung stehen.